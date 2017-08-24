В Гидропарке пляжные патрульные спасли в стельку пьяного мужчину

На пляже "Венеция" в Гидропарке лайфгарды из Пляжного патруля спасли отдыхающего.

Мужчина находился на берегу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был под таким сильным воздействием алкоголя, что едва мог устоять на ногах. Лайфгарды сразу заметили его, сделали предупреждение по поводу распития алкоголя на пляже и опасности, которой он подвергает свою жизнь, и попросили покинуть пляж. После этого спасатели продолжили наблюдение за мужчиной.

Он не прислушивался к советам лайфгардов и зашел в воду, окунулся с головой, а когда вынырнул, едва держался на воде. Спасатели сразу вытащили пострадавшего из воды на берег. После этого он еще несколько раз попытался зайти в воду, но лайфгарды больше не пустили его к реке. Мужчине помогли собрать вещи и увели с пляжа, а также вызвали полицию, понимая, что он может залезть в воду за пределами территории пляжа, где нет спасательного поста.

Напомним, в конце июля пляжные патрульные спасли из воды двух людей. "Первая операция состоялась в озере Радужное, где пятилетняя Ростислава оказалась на глубине и начала терять силы. К счастью, спасатель оперативно отреагировал и спас жизнь девочки", – сообщил Dmitro Bondar. Следующий случай произошел на пляже Венеция. "Мужчина в сильном алкогольном опьянении заплыл слишком далеко от разрешенной зоны купания, где его начали покидать силы. Лайфгарды спасли мужчину и доставили на берег", – рассказал спасатель.