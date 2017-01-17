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В ГСЧС Киева просят не паниковать из-за тумана http://www.segodnya.ua/img/article/7889/0_main.1484640838.png http://www.segodnya.ua/img/article/7889/0_tn.1484640838.png Происшествия Спасатели говорят, что пожары в столице незначительные и не могли повлиять на возникновение в воздухе такой задымленности  

В ГСЧС Киева просят не паниковать из-за тумана

Сегодня, 10:13

Спасатели говорят, что пожары в столице незначительные и не могли повлиять на возникновение в воздухе такой задымленности

 

Спасатели просят не паниковать из-за тумана в столице
Спасатели просят не паниковать из-за тумана в столице. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Туман, который наблюдается в Киеве – естественное явление. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

С вечера 16 января и утром 17 января в пожарно-спасательную службу столицы поступают звонки от граждан и средств массовой информации о том, что в воздухе чувствуется запах гари и наблюдается сильное задымление.

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Туман в Киеве. Фото: А.Бойко

Главное управление ГСЧС Украины в Киеве обращается к жителям и гостям столицы не устраивать панику. Пожары, возникающие территории Киева – незначительные и не могли повлиять на возникновение в воздухе такой задымленности.

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Фото: instagram.com/tip_sonik

Вероятной причиной может быть повышение влажности воздуха и отсутствие ветра, поэтому и возникло такое явление, которое называется метеорологическая дымка. Наличие этой дымки повышает визуализацию задымленности.

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Фото: instagram.com/aleksandr_kiev_drone

К тому же, по данным Укргидрометцентра, на территории большинства областей страны, в том числе и в Киеве, ожидается туман, видимость 200-500 м.

Напомним, вчера вечером киевляне начали массово жаловаться на едкий запах гари, который слышен на многих улицах города.
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Источник:

"Сегодня"

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