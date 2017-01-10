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В Киеве 10-летний мальчик утонул в бассейне на базе отдыха http://www.segodnya.ua/img/article/7869/97_main.1484065517.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/97_tn.1484065517.jpg Происшествия Предварительно считают, это несчастный случай

В Киеве 10-летний мальчик утонул в бассейне на базе отдыха

Сегодня, 18:24

Предварительно считают, это несчастный случай

Врачи констатировали смерть ребенка
Врачи констатировали смерть ребенка. Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

На базе отдыха в селе Троещина в Деснянском районе произошло ЧП: вчера вечером в бассейне утонул 10-летний мальчик, которого взрослые оставили без присмотра.

"Когда правоохранители прибыли на место по указанному адресу, там уже находилась бригада скорой помощи. К сожалению, медики констатировали смерть ребенка. Полицейские установили, что мальчик приехал на базу вместе со своими близкими родственниками на праздник к друзьям. По словам очевидцев, пока взрослые отдыхали в бане, дети прыгали с бортика в бассейн и играли в воде. В какой-то момент свидетели заметили, что на дне бассейна лежит мальчик. Всех тут же позвали на помощь, ребенка достали. Среди присутствующих был доктор, который пытался реанимировать ребенка до приезда "скорой", но спасти мальчика не удалось", – рассказали в ГУ НП Киева.

Следственным отделом Деснянского райуправления полиции данные о событии внесены в ЕРДР по статье 115 "Умышленное убийство" УК с дополнительной квалификацией "Несчастный случай". Все обстоятельства трагедии будут установлены в ходе расследования.
утонул, бассейн, троещина, мальчик, несчастный случай, полицейские
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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