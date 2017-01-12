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В Киеве 15-летний мальчик может сесть на семь лет за ограбление http://www.segodnya.ua/img/article/7877/66_main.1484239961.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/66_tn.1484239961.jpg Происшествия Подросток с ножом отобрал у мальчика телефон  

В Киеве 15-летний мальчик может сесть на семь лет за ограбление

Сегодня, 18:51

Подросток с ножом отобрал у мальчика телефон

 

Нож отправили на экспертизу. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Нож отправили на экспертизу. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве подросток, угрожая ножом, отобрал у парня мобильный телефон. За такой поступок ему грозит до семи лет заключения.

Оперативники Святошинского управления полиции отрабатывали территорию в местах, где чаще всего совершаются уличные преступления. Их внимание привлек парень, который быстро бежал от торгового заведения. Мгновенно сориентировавшись в ситуации и услышав крик ребенка о помощи, полицейские догнали злоумышленника.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

Несмотря на ловкость 15-летнего молодого человека, оперативники быстро установили картину событий. Они выяснили, что именно этот юноша несколько минут назад под угрозой ножа забрал мобильный телефон у 14-летнего парня.

Вещественные доказательства, изъятые у нападающего, ярко свидетельствовали о его причастности к содеянному. Также изъяли нож, который направили на экспертизу.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Подростку грозит до семи лет лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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