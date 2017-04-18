В Киеве 17-летний парень пытался украсть дорогие джинсы

Сегодня, 11:51

Юного злоумышленника заметил охранник и передал полиции

Парень пытался сбежать в брендовых джинсах. Фото: ГУ НП Киева
Парень пытался сбежать в брендовых джинсах. Фото: ГУ НП Киева

В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что в торговом центре задержали несовершеннолетнего грабителя, сообщили в ГУ НП столицы.

Правоохранители выяснили, что парень одел в примерочной брендовые джинсы поверх своих и, пройдя мимо кассы магазина, пытался убежать. Злоумышленника поймал на выходе из торгового центра охранник и передал в руки правоохранителей.
Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили на 17-летнем правонарушителе похищенные джинсы стоимостью 1600 гривен.

Следственно-оперативная группа изъяла вещественное доказательство. Выяснилось, что уроженец Житомирской области ранее проблем с законом не имел.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Меру наказания правонарушителю выберет суд.
правоохранители, грабеж, охранник, задержали, уголовное производство
Источник:

"Сегодня"

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