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В Киеве 19-летняя девушка пыталась выброситься из окна после ссоры с парнем http://www.segodnya.ua/img/article/7909/2_main.1485176944.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/2_tn.1485176944.jpg Происшествия Киевлянку с острым психозом увезла скорая помощь

В Киеве 19-летняя девушка пыталась выброситься из окна после ссоры с парнем

Сегодня, 15:08

Киевлянку с острым психозом увезла скорая помощь

Девушка пыталась выпрыгнуть из окна при матери и врачах
Девушка пыталась выпрыгнуть из окна при матери и врачах. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киеве девушка пыталась выпрыгнуть из окна в присутствии врачей и матери, сообщает УНН со ссылкой на медработников.

Инцидент произошел ночью 21 января в Соломенском районе столицы. Перед попыткой суицида 19-летняя киевлянка поссорилась со своим парнем. Из-за ее психологического состояния мать вызвала "скорую".

Девушку госпитализировали с острым психозом и подозрением на алкогольную интоксикацию.

Напомним, ранее юноша упал с трехметровой высоты на железнодорожном мосту Киева, в результате чего получил травмы и был госпитализирован .
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