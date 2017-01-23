В Киеве 19-летняя девушка пыталась выброситься из окна после ссоры с парнем
Киевлянку с острым психозом увезла скорая помощь
В Киеве девушка пыталась выпрыгнуть из окна в присутствии врачей и матери, сообщает УНН со ссылкой на медработников.
Инцидент произошел ночью 21 января в Соломенском районе столицы. Перед попыткой суицида 19-летняя киевлянка поссорилась со своим парнем. Из-за ее психологического состояния мать вызвала "скорую".
Девушку госпитализировали с острым психозом и подозрением на алкогольную интоксикацию.
Напомним, ранее юноша упал с трехметровой высоты на железнодорожном мосту Киева, в результате чего получил травмы и был госпитализирован .
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