В Киеве 30 рыбаков унесло от берега на оторванной льдине (фото)

Погибших и пострадавших нет, от медицинской помощи рыбаки отказались

В Киеве ГСЧСники спасли со льдины 22 рыбака.

25 января, в 9:19 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на реке Днепр в районе острова Великий на оторванной от берега льдине находится более 20 рыбаков.

К месту вызова отправились водолазы и спасатели.

Благодаря слаженным действиям столичных спасателей удалось спасти 30 рыбаков, которые находились на оторванной льдине на расстоянии около 40-50 метров от берега. Спасательная операция была завершена в 10:22.

На месте происшествия было задействовано два отделения водолазно-спасательной службы и два отделения пожарно-спасательных подразделений общей численностью 20 человек.

Погибших и пострадавших нет, от медицинской помощи рыбаки отказались.

Напомним, 18 января в Киеве на Днепре прошла операция по спасению рыбаков, которые откололись на льдине. На льду возле Осокорков находилось около 300 рыбаков, когда они услышали сильный треск, все начали убегать к берегу. На льдине, которая откололась от берега, находилось 54 рыбака. Прибывшие на место спасатели помогли им пешком дойти до берега, а четырех пришлось перевозить на надувных лодках.