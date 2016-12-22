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УКР
В Киеве 30 мужчин разгромили офис и побили охрану (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7819/19_main.1482397398.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/19_tn.1482397398.jpg Происшествия Всех участников происшествия доставили в районное управление полиции  

В Киеве 30 мужчин разгромили офис и побили охрану (фото)

Сегодня, 11:02

Всех участников происшествия доставили в районное управление полиции

 

  • Были выбиты двери

В Киеве неизвестные разгромили офисное помещение.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции проводится досудебное расследование. Правоохранители установили, что на второй этаж офисного помещения торгового центра ворвались около 30 мужчин.

Они нанесли телесные повреждения охране помещения и повредили имущество. Некоторым участникам медицинская помощь была оказана на месте.

Всех участников происшествия доставили в районное управление для дачи объяснений.

Сведения о совершенном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения правонарушения и определения роли каждого фигуранта.
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Источник:

"Сегодня"

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