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В Киеве 80-летняя бабушка дважды за неделю стала жертвой преступников http://www.segodnya.ua/img/article/7907/69_main.1485163444.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/69_tn.1485163444.jpg Происшествия Квартиру пенсионерки обокрали "проверяющие счетчиков", а позже на женщину напали в подъезде

В Киеве 80-летняя бабушка дважды за неделю стала жертвой преступников

Сегодня, 11:22

Квартиру пенсионерки обокрали "проверяющие счетчиков", а позже на женщину напали в подъезде

Пожилая женщина дважды за неделю стала жертвой преступников
Пожилая женщина дважды за неделю стала жертвой преступников

В столице пожилая жительница Русановки за несколько дней дважды стала жертвой злоумышленников.

"В пятницу была ограблена в собственной квартире моя 80-летняя бабушка. По наивности и доверчивости она впустила в дом женщину, которая якобы проверяла счетчик. Документы не спросила. Воровка задурила бабушке голову разговором о льготных продуктовых наборах,которые якобы полагались всем пенсионерам на Новый год.На ответ бабушки о том, что подобного набора она не получала,она предложила пройти на кухню и подписать какие-то бумаги на получение. В это время сообщник воровки обчищал квартиру! Пропажа имущества выяснилась позже, причем кошельки и шкатулки лежали на своих местах, только уже пустые", – сообщила киевлянка Екатерина Львова‎ в группе "Русановка" в Facebook.

Однако на этом злоключения бабушки не закончились: вчера в пять часов вечера на нее со спины напали в подъезде жилого дома по ул.Шамо 4. "В это время бабушка открывала ключом дверь в квартиру.Нападавший был мужчина,он отшвырнул старушку об стену и вырвал сумку, после чего принялся бежать!", – рассказала внучка женщины.

На место вызвали полицию и "скорую". Пенсионерка в результате нападения получила сотрясение мозга и ушибы. "Полиция сказала,что подобных случаев с ворами – "проверяльщиками" в последнее время на Русановке очень много. Но инцидент с нападением на пожилого человека – это дело рук наркоманов, скорее всего", – рассказала Екатерина Львова‎.

Напомним, под Киевом судят банду "проверяльщиков", которые проникли в квартиру 88-летней пенсионерки и убили ее. Наживой преступников стала тысяча гривен.
полиция, пенсионерка, русановка, обокрали, сотрясение мозга
Источник:

"Сегодня"

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