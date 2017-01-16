В Киеве 87-летний пенсионер застрял в погребе

В Киеве спасатели помогли пожилому мужчине выбраться из подвала

15 января в 16:45 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что во дворе пятиэтажного жилого дома по ул. Борщаговской, 151, в погребе находится пожилой человек, который не может самостоятельно выбраться из него.

На место происшествия сразу выехали спасатели. Как оказалось, 87-летний мужчина спустился в свой погреб, а назад самостоятельно подняться не смог. Спасатели с помощью лестницы помогли мужчине выбраться из погреба. Дедушка не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась.