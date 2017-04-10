В Киеве активисты заблокировали центральный офис Сбербанка

Вчера, 16:57

Люди разворачивают палатки и готовятся к бессрочному пикету

Фото: Национальный корпус
Фото: Национальный корпус

Активисты Национального Корпуса пришли под стены центрального отделения Сбербанка на Владимирской и окружили его. К этому времени, здание уже охраняли бойцы Нацгвардии, говорится в сообщении, размещенном в группе активистов в Facebook.

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Люди начали выставлять палатки и обустраивают территорию для бессрочного блокирования финучреждения.

Напомним, ранее в марте активисты замуровали отделение российского "Сбербанка" в центре Киева, требуя от властей закрыть данное финучреждение в Украине. 

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Данная акция коснулась отделения "Сбербанка России" на улице Владимирской, где активисты заложили строительными блоками с бетоном вход и окна банка.

Как отмечал координатор акции Александр Алферов, это делается для того, чтоб закрыть российский банк, который якобы финансирует наряду с другими российскими банками войну на Донбассе.
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Источник:

"Сегодня"

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