В Киеве активисты заблокировали центральный офис Сбербанка
Люди разворачивают палатки и готовятся к бессрочному пикету
Активисты Национального Корпуса пришли под стены центрального отделения Сбербанка на Владимирской и окружили его. К этому времени, здание уже охраняли бойцы Нацгвардии, говорится в сообщении, размещенном в группе активистов в Facebook.
Люди начали выставлять палатки и обустраивают территорию для бессрочного блокирования финучреждения.
Напомним, ранее в марте активисты замуровали отделение российского "Сбербанка" в центре Киева, требуя от властей закрыть данное финучреждение в Украине.
Данная акция коснулась отделения "Сбербанка России" на улице Владимирской, где активисты заложили строительными блоками с бетоном вход и окна банка.
Как отмечал координатор акции Александр Алферов, это делается для того, чтоб закрыть российский банк, который якобы финансирует наряду с другими российскими банками войну на Донбассе.
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