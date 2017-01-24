В Киеве аноним "заминировал" суд

Из здания эвакуировали более 500 человек

Сегодня около 10 часов утра аноним по линии 102 сообщил, что в здании Киевского апелляционного хозяйственного суда на ул. Шолуденко, 1 заложена взрывчатка. Об этом "Сегодня" сообщили в пресс-службе столичной полиции.

На место прибыли полицейские и взрывотехники. Из здания эвакуировали более 500 человек, пока правоохранители и кинологи обследовали все помещения.

Опасных предметов в здании не нашли, на данный момент сотрудники суда возвращаются на свои рабочие места, суд продолжит свою работу. Анонимного "минера" ищут.

Напомним, в декабре в Киеве полиция вычислила мужчину, который ранее дважды звонил в полицию с "шутками" о заминировании административных зданий. В этот раз киевлянин заявил о якобы подготовке покушения на чиновника, рассказали в столичной полиции.