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В Киеве аноним "заминировал" суд http://www.segodnya.ua/img/article/7912/14_main.1485254542.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/14_tn.1485254542.jpg Происшествия Из здания эвакуировали более 500 человек  

В Киеве аноним "заминировал" суд

Сегодня, 12:41

Из здания эвакуировали более 500 человек

 

Взрывотехники не нашли опасных предметов в суде
Взрывотехники не нашли опасных предметов в суде. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Сегодня около 10 часов утра аноним по линии 102 сообщил, что в здании Киевского апелляционного хозяйственного суда на ул. Шолуденко, 1 заложена взрывчатка. Об этом "Сегодня" сообщили в пресс-службе столичной полиции.

На место прибыли полицейские и взрывотехники. Из здания эвакуировали более 500 человек, пока правоохранители и кинологи обследовали все помещения.

Опасных предметов в здании не нашли, на данный момент сотрудники суда возвращаются на свои рабочие места, суд продолжит свою работу. Анонимного "минера" ищут.

Напомним, в декабре в Киеве полиция вычислила мужчину, который ранее дважды звонил в полицию с "шутками" о заминировании административных зданий. В этот раз киевлянин заявил о якобы подготовке покушения на чиновника, рассказали в столичной полиции.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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