В Киеве арестовали гражданина Узбекистана, которого разыскивали за многомиллиардные махинации

При себе мужчина имел два паспорта

В Киеве по ходатайству прокуратуры суд применил экстрадиционный арест к 33-летнему гражданину республики Узбекистан. Мужчина находился в международном розыске за многомиллиардные финансовые махинации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Иностранец был задержан работниками Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Государственной пограничной службы Украины. При себе мужчина имел паспорт гражданина Доминиканской Республики и Республики Узбекистан.

Согласно данным Генерального секретариата Интерпола, мужчина находится в международном розыске по подозрению в присвоении средств в размере более 91 млн долларов США, укрытии иностранной валюты на сумму около 200 млн. долларов США и 271 тыс. 602 евро, легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности на сумму 77,4 млн. швейцарских франков и 200 тыс. латвийских лат, а также служебном подлоге.

Сейчас ожидается запрос от компетентных органов Республики Узбекистан о выдаче злоумышленника для привлечения его к уголовной ответственности.