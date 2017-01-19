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В Киеве арестовали гражданина Узбекистана, которого разыскивали за многомиллиардные махинации http://www.segodnya.ua/img/article/7898/7_main.1484828479.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/7_tn.1484828479.jpg Происшествия При себе мужчина имел два паспорта  

В Киеве арестовали гражданина Узбекистана, которого разыскивали за многомиллиардные махинации

Сегодня, 14:20

При себе мужчина имел два паспорта

 

Мужчина находился в розыске за многомиллиардные финансовые махинации
Мужчина находился в розыске за многомиллиардные финансовые махинации. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве по ходатайству прокуратуры суд применил экстрадиционный арест к 33-летнему гражданину республики Узбекистан. Мужчина находился в международном розыске за многомиллиардные финансовые махинации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Иностранец был задержан работниками Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Государственной пограничной службы Украины. При себе мужчина имел паспорт гражданина Доминиканской Республики и Республики Узбекистан.

Согласно данным Генерального секретариата Интерпола, мужчина находится в международном розыске по подозрению в присвоении средств в размере более 91 млн долларов США, укрытии иностранной валюты на сумму около 200 млн. долларов США и 271 тыс. 602 евро, легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности на сумму 77,4 млн. швейцарских франков и 200 тыс. латвийских лат, а также служебном подлоге.

Сейчас ожидается запрос от компетентных органов Республики Узбекистан о выдаче злоумышленника для привлечения его к уголовной ответственности.
Узбекистан, суд, арест, интерпол, розыск, махинации, иностранец, экстрадиция
Источник:

"Сегодня"

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