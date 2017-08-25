В Киеве авто насмерть сбило пешехода-нарушителя

Сегодня, 09:17

Женщина пыталась перебежать дорогу, однако добежала лишь до крайнего правого ряда

 


Женщина погибла под колесами авто. Фото: fakty.ua

Женщина погибла под колесами авто. Фото: fakty.ua

Женщина погибла под колесами авто. Фото: fakty.ua

Женщина погибла под колесами авто. Фото: fakty.ua

Женщина погибла под колесами авто. Фото: fakty.ua

В Киеве в ночь на пятницу, 25 августа, на дороге, ведущей в направлении Житомира, недалеко от поворота на Чайку автомобиль Daewoo Lanos сбил женщину-пешехода.

Как пишут "Факты", водитель авто, прибывший в столицу из Одессы, рассказал, что ехал на выезд из города в правом ряду. По его словам, видимость слева перекрывал транспорт. И вдруг неожиданный удар в лобовое стекло. Пока мужчина сообразил, что к чему, машина проехала более 70 метров.

По предварительной версии, женщина на вид 30−35 лет пыталась перебежать дорогу, однако добежала лишь до крайнего правого ряда. Документов у погибшей не было.

Стоит отметить, что авария произошла в непредусмотренном для перехода месте. При этом приблизительно в сотне метров от места инцидента находится надземный переход. Воспользоваться им пострадавшая не захотела.

По факту ДТП начато расследование, которое установит степень вины участников этого трагического наезда.

Напомним, несколько дней назад в Киеве на переходе микроавтобус сбил мать и дочь.
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