В Киеве авто сбило пешехода, который перебегал проезжую часть
От полученных травм мужчина скончался мгновенно
В Киеве на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП.
На въезде в город, возле проспекта Науки, автомобиль Audi Q7 сбил пешехода-нарушителя, который перебегал проезжую часть на непредусмотренном участке дороги.
От полученных травм мужчина скончался мгновенно, на месте работает следственно-оперативная группа.
Напомним, в Киеве в ночь на пятницу, 25 августа, на дороге, ведущей в направлении Житомира, недалеко от поворота на Чайку автомобиль Daewoo Lanos сбил женщину-пешехода.
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