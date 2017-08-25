В Киеве авто сбило пешехода, который перебегал проезжую часть

Сегодня, 16:20

От полученных травм мужчина скончался мгновенно

 

В Киеве на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП.

На въезде в город, возле проспекта Науки, автомобиль Audi Q7 сбил пешехода-нарушителя, который перебегал проезжую часть на непредусмотренном участке дороги.

От полученных травм мужчина скончался мгновенно, на месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, в Киеве в ночь на пятницу, 25 августа, на дороге, ведущей в направлении Житомира, недалеко от поворота на Чайку автомобиль Daewoo Lanos сбил женщину-пешехода.
ДТП, пешеход, сбил, Audi, смертельное ДТП
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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