В Киеве автобус влетел в остановку, людей разбросало по асфальту

На площади Тараса Шевченко в Киеве водитель автобуса маршрута №99 (ст. м. Минская – Минский массив), тормозя возле остановки, немного не рассчитал габаритов и въехал в конструкцию остановки. От удара сооружение снесло с места. Людей, сидевших на остановке, разбросало по асфальту.

После аварии водитель просто уехал с места ЧП. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, на Большой Кольцевой дороге в Киеве водитель такси Uber не справился с управлением автомобиля и въехал в заднюю часть маршрутного автобуса, который стоял на остановке, а потом еще и в саму остановку