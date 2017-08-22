В Киеве автобус влетел в остановку, людей разбросало по асфальту

Вчера, 17:50

После аварии водитель просто уехал с места ЧП

 


Людей, сидевших на остановке, разбросало по асфальту. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Людей, сидевших на остановке, разбросало по асфальту. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Людей, сидевших на остановке, разбросало по асфальту. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Людей, сидевших на остановке, разбросало по асфальту. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Людей, сидевших на остановке, разбросало по асфальту. Фото: facebook.com/KyivOperativ

На площади Тараса Шевченко в Киеве водитель автобуса маршрута №99 (ст. м. Минская – Минский массив), тормозя возле остановки, немного не рассчитал габаритов и въехал в конструкцию остановки. От удара сооружение снесло с места. Людей, сидевших на остановке, разбросало по асфальту.

После аварии водитель просто уехал с места ЧП. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, на Большой Кольцевой дороге в Киеве водитель такси Uber не справился с управлением автомобиля и въехал в заднюю часть маршрутного автобуса, который стоял на остановке, а потом еще и в саму остановку
автобус, ДТП, фото, водитель, остановка, пассажиры

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве такси Uber врезалось в маршрутку и остановку: есть пострадавшие

21 Августа, 01:31

В результате аварии травмы получили три человека

Происшествия

В Киеве произошла стрельба в автобусе

20 Августа, 00:48

Конфликт между двумя мужчинами перерос в драку со стрельбой

Происшествия

Под Киевом сгорел автобус. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Под Киевом сгорел пассажирский автобус

14 Августа, 11:56

Пожар был локализован в 13:15 и полностью ликвидирован в 13:35  

Транспорт

В Киевезакрывается движение автобусов маршрута №114 на ул. Крещатик

В Киеве временно закрывается движение автобусов по Крещатику

16 Августа, 11:03

На главной улице столицы пройдет репетиция парада  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования