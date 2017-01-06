В Киеве банда разбойников жестоко пытала пенсионера

Злоумышленники ворвались в частный дом и требовали у мужчины признаться, где он хранит деньги

В Киеве трое молодых людей жестоко избили пожилого мужчину рукояткой пистолета, чтобы он отдал им свои сбережения. Преступники ворвались в дом 68-летнего киевлянина около трех часов ночи требовали деньги. Мужчина не выдал место тайника даже после пыток, рассказали в ГУ НП Киева.

Помешал разбойникам сын потерпевшего – он прибежал на крик отца. Нападавшие не учли, что дом состоит из двух частей, и там также проживают люди. Испугавшись, они убежали. Молодой человек вызвал врачей скорой помощи для своего отца и решил догнать преступников. На автозаправке он задержал одного из беглецов и передал его в руки полиции. Им оказался 30-летний уроженец Донецкой области, который признался в содеянном нападении.

Через неделю сотрудники уголовного розыска задержали еще одного подельника – 39-летнего черниговчанина, который уже имел проблемы с законом за хранение наркотиков. Также оперативники установили личность третьего участника преступной группы. Его поиски пока продолжаются.

Позже разбойники признались, что услышали от знакомого, будто дома пенсионер держит большую сумму денег.

По факту нападения следователи Голосеевского управления полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7-ми до 12-ти лет с конфискацией имущества.