В Киеве бандиты ограбили мужчину возле обменки

Нападавшие изрезали мужчину ножом, сейчас он в больнице в тяжелом состоянии

В Киеве злоумышленники ранили мужчину при ограблении.

Разбойники отобрали сумку, в которой, по словам свидетелей, были деньги. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

ЧП произошло в Соломенском районе столицы возле одного из пунктов обмена валют. Как выяснили правоохранители, мужчина вышел из помещения, когда к нему подбежали двое неизвестных и выхватили из рук сумку. Пострадавший попытался догнать обидчиков, но те нанесли ему несколько ножевых ранений. Мужчина не сразу осознал тяжесть ранений, поэтому вернулся в собственный автомобиль и позвонил родственникам, которые прибыли на место и вызвали полицию и врачей.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Пострадавший сейчас находится в больнице. За такое тяжкое преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.