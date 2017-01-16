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В Киеве бандиты ограбили мужчину возле обменки http://www.segodnya.ua/img/article/7887/29_main.1484578659.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/29_tn.1484578659.jpg Происшествия Нападавшие изрезали мужчину ножом, сейчас он в больнице в тяжелом состоянии  

В Киеве бандиты ограбили мужчину возле обменки

Сегодня, 16:58

Нападавшие изрезали мужчину ножом, сейчас он в больнице в тяжелом состоянии

 

На мужчину напали возле пункта обмена валют. Фото: kyiv.npu.gov.ua
На мужчину напали возле пункта обмена валют. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве злоумышленники ранили мужчину при ограблении.

Разбойники отобрали сумку, в которой, по словам свидетелей, были деньги. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

ЧП произошло в Соломенском районе столицы возле одного из пунктов обмена валют. Как выяснили правоохранители, мужчина вышел из помещения, когда к нему подбежали двое неизвестных и выхватили из рук сумку. Пострадавший попытался догнать обидчиков, но те нанесли ему несколько ножевых ранений. Мужчина не сразу осознал тяжесть ранений, поэтому вернулся в собственный автомобиль и позвонил родственникам, которые прибыли на место и вызвали полицию и врачей.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Пострадавший сейчас находится в больнице. За такое тяжкое преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Источник:

"Сегодня"

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