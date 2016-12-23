В Киеве бандиты разгромили автомобиль и похитили сумку с деньгами

В полицию обратился мужчина и сообщил, что на него и его знакомого напали трое неизвестных мужчин в балаклавах, сообщает ГУ НП Киева.

Когда на место происшествия прибыли оперативники, заявитель рассказал, что знакомый попросил его одолжить деньги. Мужчины встретились возле дома, сели в автомобиль и поехали по делам. Впоследствии остановились возле отделения банка.

Знакомый оставил сумку с заемными деньгами на сиденье, вышел из автомобиля и пошел в отделение, а заявитель остался на улице. Вдруг к машине подбежали трое неизвестных в балаклавах и начали разбивать окна. Затем, угрожая пистолетом, приказали потерпевшему опустить голову, забрали деньги и скрылись с места происшествия.

Сведения о событии зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Нападавшим грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.