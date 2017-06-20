В Киеве банкомат после неудачного взлома два часа выдавал купюры по 200 гривен

Сегодня, 16:26

Взломщика в парике и черных очках задержали патрульные

 


Фото: facebook.com/police.gov.ua

Фото: facebook.com/police.gov.ua

Фото: facebook.com/police.gov.ua

Фото: facebook.com/police.gov.ua

В Киеве патрульные задержали мужчину за попытку совершить кражу из банкомата. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Вызов о гражданине, который странным способом пытается снять средства с банкомата, поступил патрульным в ночь на 19 июня от работников охраны банка.

Когда патрульные полицейские прибыли на место происшествия, то обнаружили подозрительного мужчину. Он закрылся в кабинке, где стоял банкомат, и проводил неизвестные операции. В результате из банкомата начали выпадать 200-гривневые купюры.

"Когда неизвестный заметил нас – растерялся, выбежал на улицу и пытался убежать, однако по нашему требованию остановиться среагировал сразу, – рассказывает патрульный Евгений. – Мужчина был очень хорошо подготовлен к совершению преступления. У него была вся необходимая техника, с помощью которой он, вероятно, и перепрограммировал электронную систему банкомата. Он даже замаскировался – был в парике и черных очках".

Патрульные полицейские задержали мужчину, у него обнаружили сумку с 200-гривневым купюрами. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу и работников Департамента киберполиции. Задержанного доставили в Голосеевское отделение полиции.
Стоит заметить, что из банкомата, электронная система которого, скорее всего, была сломана, еще в течение двух часов непрерывно продолжали выпадать деньги.
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Источник:

"Сегодня"

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