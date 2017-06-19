В Киеве без вести пропала молодая супружеская пара

Сегодня, 10:33

Раньше подобного никогда не случалось, людей ищут уже несколько дней

 

Пропавший Виталий Зубенко. Фото: facebook.com/natalia.vasilenko24
Пропавший Виталий Зубенко. Фото: facebook.com/natalia.vasilenko24

В Киеве без вести пропала молодая пара – Ольга и Виталий Зубенко. Об этом в Facebook сообщила их подруга Наталия Василенко.

"Прошу всех друзей и знакомых из Киева Оли Зубенко и ее мужа Виталия Зубенко сообщить обо всех сведениях вашего последнего с ними общения, какой это был день, и в котором часу! Они вдвоем пропали без вести и уже трех суток не объявляются", – говорится в сообщении.

По словам Наталии Василенко, раньше подобного никогда не случалось. "Просим очень, сообщите хоть что-то, что вы можете о них знать, особенно о каких-то проблемах, возможно, кому-то рассказывали", – добавила она.

В то же время в пресс-службе столичной полиции нам сообщили, что никаких обращений по поводу пропавших к ним не было.
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Источник:

"Сегодня"

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