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В Киеве без вести пропала женщина http://www.segodnya.ua/img/article/7861/82_main.1483790740.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/82_tn.1483790740.jpg Происшествия Последний раз Елену Шульгу видели на Позняках  

В Киеве без вести пропала женщина

Сегодня, 14:04

Последний раз Елену Шульгу видели на Позняках

 

Женщину видели на Позняках. Фото: facebook.com/KyivOperativ
Женщину видели на Позняках. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве пропала женщина 1975 года рождения, Шульга Елена Николаевна.

Как сообщает "Киев Оперативный", женщина была одета в легкую черную куртку, синие джинсы, без шапки, мелированные волосы до плеч. Последний раз выходила на связь и была замечена 2 января в районе станции метро "Позняки". С тех пор телефон не отвечает и информации о ней нет.

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Фото: facebook.com/KyivOperativ

Если у кого-то есть информация о месте ее нахождения, сообщайте в полицию 102 или по номеру телефона 097-403-90-68 (Аня).

Напомним, в Киеве разыскивают 38-летнюю Ольгу Ефименко. 16 декабря женщина вышла из дома и не вернулась.
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