В Киеве без вести пропала женщина

В Киеве пропала женщина 1975 года рождения, Шульга Елена Николаевна.

Как сообщает "Киев Оперативный", женщина была одета в легкую черную куртку, синие джинсы, без шапки, мелированные волосы до плеч. Последний раз выходила на связь и была замечена 2 января в районе станции метро "Позняки". С тех пор телефон не отвечает и информации о ней нет.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Если у кого-то есть информация о месте ее нахождения, сообщайте в полицию 102 или по номеру телефона 097-403-90-68 (Аня).

Напомним, в Киеве разыскивают 38-летнюю Ольгу Ефименко. 16 декабря женщина вышла из дома и не вернулась.