В Киеве будут судить банду клофелинщиков, забивших до смерти турка

Двум мужчинам и женщине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

В Киеве будут судить группу клофелинщиков, которые ограбили и до смерти избили гражданина Турции.

Киевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, обвиняемых в совершении разбойного нападения, сопряженного с причинением тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Во время досудебного расследования установлено, что в марте текущего года 34-летний гражданин Исламской Республики Пакистан решил улучшить свое материальное положение, грабя граждан с помощью клофелина. Мужчина привлек к преступлению еще двух знакомых.

Согласно разработанному плану, 31-летняя сообщница пакистанца через интернет познакомилась с гражданином Турции и предложила вместе отдохнуть в развлекательном заведении.

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Во время встречи женщина добавила в бокал потерпевшего снотворное вещество и пригласила к себе. Когда пострадавший зашел в квартиру новой знакомой, там уже ждали ее сообщники, которые сразу же попытались отобрать у него мобильный телефон. Мужчина начал сопротивляться грабителям, однако злоумышленники нанесли ему множественные удары, от которых потерпевший потерял сознание.

Обвиняемые забрали у него мобильные телефоны, 5 тыс. гривен и золотое украшение. После этого гражданина Турции вынесли из квартиры, посадили в такси и выбросили на обочине в одном из районов Киева, где тот, не приходя в сознание, скончался от полученных телесных повреждений.

Сейчас обвинительный акт в отношении всех трех участников заговора направлен в суд для рассмотрения по существу. Все обвиняемые находятся под стражей. За совершенное им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили группу "клофелинщиков", которые совершали кражи, разбои и грабежи. Действуя по согласованной схеме, преступники подсыпали в спиртные напитки своих жертв сильнодействующий медицинский препарат, от которых последние теряли сознание. После чего, используя беспомощное состояние жертв, злоумышленники грабили их и исчезали с мест совершения преступлений