В Киеве четверо грабителей в масках забрали у бизнесмена три миллиона гривен

Сегодня, 16:59

Когда мужчина вышел из машины, на него набросились нападавшие

 

Неизвестные совершили нападение на бизнесмена, который занимается продажей авто
Неизвестные совершили нападение на бизнесмена, который занимается продажей авто. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Сегодня в Киеве неизвестные совершили нападение на бизнесмена, который занимается продажей автомобилей. Как пишет "Корреспондент" со ссылкой на источник в полиции, у мужчины отобрали более трех миллионов гривен.

Преступников было четверо, и они передвигались на серебристом автомобиле "Ауди". Мужчина тоже был за рулем автомобиля, когда он вышел из машины, на него набросились люди в масках. Забрали 3 миллиона 16 тысяч гривен, – сообщили в полиции.

Сообщается также, что свидетели заметили у нападавших оружие, но они не стали его применять.

Напомним, в январе в Киеве ранее судимые злоумышленники избили мужчину и отобрали у него телефон, банковские карты и обручальное кольцо.
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