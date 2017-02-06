В Киеве чиновницу КГГА поймали на взятке в 40 тысяч гривен

Женщина требовала деньги за договор об аренде земельного участка

Правоохранители сегодня, 6 февраля, разоблачили на получении 40 тыс. Взятки чиновницу отдела Департамента земельных ресурсов КГГА, сообщает прокуратура Киева.

Указанную сумму чиновница получила в два этапа от директора предприятия за решение вопроса о заключении договора аренды земельного участка между предприятием и Киевским городским советом.

Сведения о совершенном правонарушении внесены в Едрей по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас злоумышленнице готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.