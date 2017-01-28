В Киеве чиновницы НАН Украины забирали себе премии сотрудников

Вчера, 15:05

Главбух и ее заместительница попались на присвоении госсредств в сумме более 500 тыс. гривен

 

Премии получали не рядовые сотрудники института, а главбух с помощницей
Премии получали не рядовые сотрудники института, а главбух с помощницей. Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

В Киеве должностные лица НАН Украины присваивали государственные средства.

Киевская местная прокуратура №7 по результатам досудебного расследования сообщила о подозрении главному бухгалтеру Института угольных энерготехнологий НАН Украины и ее заместительнице в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 ("Служебный подлог") и ч. 5 ст. 191 ("Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное группой лиц в особо крупных размерах") УК Украины.

Бывшие сотрудники Института путем составления заведомо ложных сведений завладели денежными средствами учреждения в сумме более 500 тыс. гривен. Эти средства выделялись для выплаты премий работникам. Однако, как выяснилось, фактически эти премии получали не рядовые сотрудники института, а указанные должностные лица.

По ходатайству местной прокуратуры Подольским районным судом Киева злоумышленницам избрана меру пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время следствие продолжается.
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Источник:

"Сегодня"

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