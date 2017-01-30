В Киеве чиновника Печерской РГА отдали под суд за крупную растрату

Начальник управления ЖКХ перечислил деньги за работы, которые не были выполнены

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Печерской РГА по факту служебной халатности.

Чиновника обвиняют в служебной халатности, которая повлекла растрату бюджетных денег. Так, он перечислил более 10 млн гривен бюджетных средств на капитальный ремонт детского сада №720, расположенного на территории Печерского района города Киева. При этом строительные работы на сумму 580 тыс. гривен не были выполнены.

По результатам предварительного расследования должностному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины. Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.