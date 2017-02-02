В Киеве чиновники украли из бюджета деньги на обучение детей-сирот и инвалидов

Средства из бюджета безосновательно перечислили на счет одного из университетов

Прокуратура сообщила о подозрении главному бухгалтеру Департамента социальной политики КГГА, а также бывшему начальнику управления бухгалтерского учета и финансов Главного управления соцзащиты населения КГГА по факту растраты средств столичного бюджета в особо крупных размерах, сообщили в ведомстве.

Так, чиновники безосновательно внесли в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. В дальнейшем на основании указанных поддельных документов на счета одного из столичных университетов из бюджета города было безосновательно перечислено более 870 тыс. гривен.

По результатам расследования главному бухгалтеру сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 366 ("Служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия") и ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 ("Пособничество в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах") УК Украины, бывшему начальнику управления – по ч. 2 ст. 366 ("Служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия") и ч. 5 ст. 191 ("Растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах") УК Украины.

В настоящее время местной прокуратурой в суд внесено ходатайство об избрании меры пресечения и инициирован вопрос об отстранении от должности подозреваемого, которая занимает должность главного бухгалтера Департамента социальной политики КГГА.

Кроме того, продолжается расследование в отношении должностных лиц университета по факту присвоения указанных средств.