В Киеве дама за рулем сбила парня на пешеходном переходе

Сегодня, 02:45

Страшная авария на пешеходном переходе с участием женщины-водителя произошла в Киеве


Последствия ДТП в Киеве. Фото: "Киев оперативный"

Последствия ДТП в Киеве. Фото: "Киев оперативный"

Последствия ДТП в Киеве. Фото: "Киев оперативный"

Последствия ДТП в Киеве. Фото: "Киев оперативный"

В Киеве на перекрестке улиц Правды и Гонгадзе автомобиль Mitsubishi сбил на пешеходном переходе парня. Как сообщает ресурс "Киев оперативный" на своей страничке в Facebook, удар не был слишком сильным, однако парень сильно ударился головой об асфальт во время падения. Его госпитализировали в больницу "скорой помощи".

Отмечается, что за рулем авто находилась женщина. На месте работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
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