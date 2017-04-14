В Киеве дама за рулем сбила парня на пешеходном переходе

В Киеве на перекрестке улиц Правды и Гонгадзе автомобиль Mitsubishi сбил на пешеходном переходе парня. Как сообщает ресурс "Киев оперативный" на своей страничке в Facebook, удар не был слишком сильным, однако парень сильно ударился головой об асфальт во время падения. Его госпитализировали в больницу "скорой помощи".

Отмечается, что за рулем авто находилась женщина. На месте работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.