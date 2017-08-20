В Киеве дама за рулем устроила масштабное ДТП

Сегодня, 00:21

Женщина-водитель автомобиля Subaru хотела "проскочить" на желтый мигающий сигнал светофора, но не успела


На месте аварии. Фото: Влад Антонов

На месте аварии. Фото: Влад Антонов

На месте аварии. Фото: Влад Антонов

На месте аварии. Фото: Влад Антонов

На месте аварии. Фото: Влад Антонов

На месте аварии. Фото: Влад Антонов

На месте аварии. Фото: Влад Антонов

На месте аварии. Фото: Влад Антонов

В Киеве на пересечение бул. Перова и ул. Алишера Навои произошло масштабное ДТП.

По предварительной информации, автомобиль Skoda двигался по бульвару Перова в сторону Троещины, женщина-водитель автомобиля Subaru, двигаясь по улице Навои, хотела "проскочить" на желтый мигающий сигнал светофора, но не успела.

В результате столкновения, автомобиль Subaru получил удар со стороны водительской двери и перевернулся. Женщина-водитель в тяжелом состоянии госпитализирована. У водителя Skoda ушиб руки, однако, от медицинской помощи он отказался. 

Напомним, в пьяном ДТП под Киевом погибла 3-летняя девочка.
ДТП, перевернулся, дама за рулем
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Скандальное ДТП с "Мерседесом" президента ФК "Карпаты": полицейские рассказали подробности

Вчера, 22:56

Виновника аварии сегодня арестовали, ему грозит до 8 лет за решеткой

Происшествия

В пьяном ДТП под Киевом погибла 3-летняя девочка

Вчера, 20:47

Водитель "ВАЗ", пытаясь обогнать автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault

Запад

Скандальное ДТП во Львовской области: полицейские и родственники ищут свидетелей

Вчера, 15:05

Водителя Mercedes-Benz - одного из участников смертельной аварии - задержали, сейчас в полиции  проверяют его показания

Происшествия и криминал

Фото: cretaliave.gr

Масштабное ДТП на Крите: туристический автобус упал с моста

Вчера, 13:20

Всего в автобусе было 30-35 туристов 

Другие регионы

В аварии погибла женщина. Фото: inform.kz

В Херсонской области столкнулись тягач и легковушка: погибла женщина

Вчера, 12:50

Спасателям пришлось деблокировать тело погибшей из разбитого авто с помощью специнструментов  

Невероятное

Мотоциклист угодил в воронку, внезапно возникшую посреди трассы

Вчера, 01:04

Мужчина отвлекся на звонок мобильного телефона и не успел среагировать на внезапный провал грунта

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования