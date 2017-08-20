В Киеве дама за рулем устроила масштабное ДТП

Женщина-водитель автомобиля Subaru хотела "проскочить" на желтый мигающий сигнал светофора, но не успела

В Киеве на пересечение бул. Перова и ул. Алишера Навои произошло масштабное ДТП.

По предварительной информации, автомобиль Skoda двигался по бульвару Перова в сторону Троещины, женщина-водитель автомобиля Subaru, двигаясь по улице Навои, хотела "проскочить" на желтый мигающий сигнал светофора, но не успела.

В результате столкновения, автомобиль Subaru получил удар со стороны водительской двери и перевернулся. Женщина-водитель в тяжелом состоянии госпитализирована. У водителя Skoda ушиб руки, однако, от медицинской помощи он отказался.

Напомним, в пьяном ДТП под Киевом погибла 3-летняя девочка.