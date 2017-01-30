В Киеве демонтировали три опасные газовые заправки

Пункты заправки установили без документов и в опасной близости к жилым домам

Правоохранители Киева прекратили работу трех нелегальных газозаправочных пунктов, находящихся на ул. Тепловозной, проспекте Воссоединения и проспекте П. Григоренко в Дарницком районе столицы, сообщает прокуратура Киева.

Эти заправки работали без разрешительных документов и были расположены в опасной близости к жилым домам.

В рамках уголовного производства, начатого по ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины нелегальные заправки демонтировали.

Во время следствия правоохранители изъяли цистерны со сжиженным газом объемом более 22 тысяч литров и оборудование для осуществления незаконной деятельности.

В рамках следствия назначена пожарно-техническую экспертиза. Также подготовлено ходатайство в суд об аресте нелегального оборудования.