В Киеве девушка на BMW сбила пешехода и протаранила три авто

От столкновения с Chevrolet девушка резко выкрутила руль вправо, ее авто вылетело на бордюрный камень, а затем на тротуар

В Киеве на проспекте Победы произошло серьезное ДТП, в котором пострадал пешеход. Как передает Эспрессо, водитель Chevrolet Aveo двигался во второй полосе и хотел поворачивать направо на улицу Чорновола. Вдруг он почувствовал сильный удар, от которого его отбросило вперед и водитель остановился через несколько десятков метров.

По предварительной информации, внезапно на первой полосе (полосе общественного транспорта) его пыталась опередить девушка-водитель на BMW GT.

Сообщается, что вероятно, от столкновения с Chevrolet она резко выкрутила руль вправо, ее авто вылетело на бордюрный камень, а затем на тротуар, где в это время стоял молодой человек. Неуправляемый BMW сбил пешехода, а потом протаранил три припаркованные машины.

Пострадавшего пешехода доставили в больницу с серьезной травмой колена, ушибами и синяками. По одной из версий, пешеход, чтобы поймать попутку вышел на дорогу.

На месте ДТП работали полицейские и следственно-оперативная группа.