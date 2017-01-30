В Киеве девушку ударило током из-за упавшего в ванну телефона

Девушка получила ожоги третьей степени после того, как в ванну с водой упал телефон. Об этом пишет УНН со ссылкой на медицинских работников.

Инцидент произошел 27 января в Дарницком районе столицы.

Во время того, как 22-летняя девушка принимала ванну, в воду упал телефон, который был на подзарядке. Девушку из-за этого ударило током в живот и предплечье.

Пострадавшую госпитализировали в кардиологическое отделение одной из киевских больниц с ожогом третьей степени 1% тела.

Напомним, под Киевом вчера, 29 января, в 14.25, 15-летний подросток из столицы залез на вагон электропоезда, в результате чего получил сильный удар электрическим током. Сейчас юный экстремал с 20% ожогами тела находится в реанимационном отделении Боярской центральной районной больницы.