В Киеве домушник набросился с ножом на полицейских

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы

В Киеве домушник набросился с ножом на работников полиции охраны.

В Шевченковском районе злоумышленник пытался обокрасть частный дом под сигнализацией.

Мужчина разбил окно на первом этаже и проник в дом. Сразу же сработали датчики движения, поэтому через минуту к дому прибыл наряд группы задержания Управления полиции охраны в Киеве.

Злоумышленнику некуда было бежать, и он выпрыгнул из окна и бросился на полицейских с ножом.

Чтобы обезвредить подозреваемого, работник полиции охраны сделал два предупредительных выстрела вверх из табельного огнестрельного оружия. Подозреваемого задержали и доставили в Шевченковское управление полиции для выяснения обстоятельств.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) и ч. 1 ст. З45 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве двое мужчин обокрали квартиру. Оперативные работники задержали злоумышленников сразу после совершения преступления.