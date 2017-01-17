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В Киеве домушник с наркоманским прошлым обчистил квартиру (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7888/90_main.1484639707.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/90_tn.1484639707.jpg Происшествия Парня с чужим ноутбуком остановили полицейские на улице  

В Киеве домушник с наркоманским прошлым обчистил квартиру (фото)

Сегодня, 09:54

Парня с чужим ноутбуком остановили полицейские на улице

 

В Киеве задержали домушника с похищенным ноутбуком.

Злоумышленник взломал замки входных дверей, проник в помещение и похитил ценные вещи и деньги. На улице с вещественными доказательствами его остановили правоохранители.

В 16:30 оперативники работали над профилактикой и раскрытием преступлений на территории Деснянского района. Правоохранители обратили внимание на парня с ноутбуком в руках, который вел себя подозрительно. В это время поступило ориентирование о сломанных замках в одной из квартир неподалеку и возможной краже с проникновением в жилище.

Полицейские попросили мужчину показать удостоверение личности и документы на компьютер. Парень начал путаться в объяснениях, но оперативники установили, что общаются с 34-летним киевлянином, ранее судимым за кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Документов на технику подозрительный молодой человек не имел.

Между тем следственно-оперативная группа выехала в указанную квартиру и исследовала место происшествия. Замки на входных дверях были сломаны, в доме – явные признаки визита квартирного вора: шкафы открыты, вещи опрокинуты. Житель квартиры, который срочно вернулся с работы, обнаружил отсутствие 16 тыс. гривен и ноутбука. Документы на технику подтвердили, что у мужчины, которого остановили на улице, был именно похищенный компьютер.

Сведения о событии зарегистрированы. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Киевлянина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, в том числе и экспертные исследования изъятых вещественных доказательств.

Напомним, на днях на улице Щербаковского в столице задержали двух мужчин с полным "набором домушников". С собой у них были ножи, отмычки, отвертки и ключи от домофонов.
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Источник:

"Сегодня"

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