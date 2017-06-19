В Киеве дотла сгорел микроавтобус

В Киеве произошел пожар в микроавтобусе.

19 июня, в 11:18 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что у проезжей части дороги по ул. Электриков, в Подольском районе, в автомобиле произошел пожар.

Прибыв в 11:25 к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля "Volkswagen T4". Уже в 11:30 они ликвидировали возгорание.

В результате пожара водитель автомобиля, который до приезда спасателей пытался самостоятельно потушить огонь, получил ожоги правой руки, после чего обратился за помощью к врачам скорой медицинской помощи и от дальнейшей госпитализации отказался.

В результате пожара автомобиль сгорел полностью.

Причины возникновения пожара устанавливается.