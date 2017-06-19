В Киеве дотла сгорел микроавтобус

Сегодня, 17:07

Водитель автомобиля пытался самостоятельно потушить огонь и получил ожоги правой руки

 


Фото: facebook.com/MNSKyiv

Фото: facebook.com/MNSKyiv

Фото: facebook.com/MNSKyiv

Фото: facebook.com/MNSKyiv

Фото: facebook.com/MNSKyiv

В Киеве произошел пожар в микроавтобусе.

19 июня, в 11:18 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что у проезжей части дороги по ул. Электриков, в Подольском районе, в автомобиле произошел пожар.

Прибыв в 11:25 к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля "Volkswagen T4". Уже в 11:30 они ликвидировали возгорание.

В результате пожара водитель автомобиля, который до приезда спасателей пытался самостоятельно потушить огонь, получил ожоги правой руки, после чего обратился за помощью к врачам скорой медицинской помощи и от дальнейшей госпитализации отказался.
В результате пожара автомобиль сгорел полностью.

Причины возникновения пожара устанавливается.
авто, пожар, возгорание, Volkswagen, автомобиль, микроавтобус, ГСЧС
Источник:

"Сегодня"

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