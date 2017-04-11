В Киеве драка сожителей закончилась убийством

Во время застолья со спиртным мужчина ударил женщину кулаком в лицо, в ответ она схватила со стола нож

В Киеве женщина зарезала сожителя.

Ножевые ранения она нанесла мужчине во время семейной ссоры. И хотя она сразу вызвала "скорую", спасти жизнь владельцу квартиры не удалось. По факту умышленного убийства следователи начали досудебное расследование.

Около трех часов в Голосеевское управление полиции от врачей поступила информация о том, что в квартире дома на проспекте Голосеевском находится труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Правоохранители обнаружили тело 52-летнего владельца квартиры с ножевым ранением грудной клетки. Также на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины полицейские задержали 40-летнюю сожительницу потерпевшего, которая нанесла ему смертельные травмы.

Женщина рассказала, что во время застолья с распитием спиртных напитков мужчина ударил ее кулаком в лицо, в ответ она схватила со стола нож и ударила им его в грудь. Когда сожитель упал, киевлянка испугалась и сразу вызвала "скорую", но мужчина скончался до приезда медиков.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в марте в Киеве мужчина во время ссоры ножом ударил 62-летнюю сожительницу в грудь. Пострадавшую спасли врачи.