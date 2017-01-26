В Киеве двое мужчин грабили и насиловали девушек с сайтов знакомств

Вчера, 16:51

"Кавалеры" приглашали женщин на свидание в отель или кафе

 

Двое бандитов грабили женщин с сайтов знакомств
Двое бандитов грабили женщин с сайтов знакомств. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

В Киеве полицейские задержали двоих мужчин, которые знакомились с женщинами в интернете, грабили их и насиловали.

Как сообщает "Киев Оперативный", сотрудники Деснянского УП задержали мужчин:

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1. Пасичный В.Н., 1982 года рождения

2. Матяш Д.А., 1981 года рождения.

Пасичный через сайт знакомств "Мамба" знакомился с женщинами. Затем он приглашал их на встречу в кафе или отель, где с применением клофелина или физического насилия вместе с напарником они завладевали личными вещами пострадавших.

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В некоторых случаях под угрозой ножа мужчины совершали ограбления, соединенные с изнасилованием.

Напомним, в Киеве на ул. Новополевая четверо мужчин изнасиловали девушку. По предварительной информации, это трое мужчин кавказской наружности и один украинец.
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