В Киеве двое мужчин грабили и насиловали девушек с сайтов знакомств

"Кавалеры" приглашали женщин на свидание в отель или кафе

В Киеве полицейские задержали двоих мужчин, которые знакомились с женщинами в интернете, грабили их и насиловали.

Как сообщает "Киев Оперативный", сотрудники Деснянского УП задержали мужчин:

1. Пасичный В.Н., 1982 года рождения

2. Матяш Д.А., 1981 года рождения.

Пасичный через сайт знакомств "Мамба" знакомился с женщинами. Затем он приглашал их на встречу в кафе или отель, где с применением клофелина или физического насилия вместе с напарником они завладевали личными вещами пострадавших.

В некоторых случаях под угрозой ножа мужчины совершали ограбления, соединенные с изнасилованием.

Напомним, в Киеве на ул. Новополевая четверо мужчин изнасиловали девушку. По предварительной информации, это трое мужчин кавказской наружности и один украинец.