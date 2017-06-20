В Киеве двое мужчин и женщина сбывали оружие из зоны боевых действий

В Киеве задержали участников преступной группы, занимавшейся нелегальным сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов из зоны боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Члены группы продали автомат АК-74 с глушителем за 1500 долларов США и пистолет ПСМ за 900 долларов США.

Кроме того, в ходе осмотра автомобиля фигурантов изъят один пистолет, один глушитель, 267 патронов и граната с запалом.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны трое злоумышленников (двое мужчин и женщина). Им готовится сообщение о подозрении по ч.1 ст.263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) и ходатайство об избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства устанавливается канал поступления оружия и другие лица, которые могут быть причастны к его нелегальному сбыту.

Следственные действия продолжаются.