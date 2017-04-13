В Киеве двое мужчин напали на судью

В Киеве двое мужчин пытались нанесли телесные повреждения судье Апелляционного хозяйственного суда.

О нападении в полицию сообщила пострадавшая. Киевлянка рассказала, что припарковала свой автомобиль в Святошинском районе. Когда она хотела выйти из машины, к ней подбежали двое неизвестных мужчин. Один из них схватил за руку и пытался силой высадить из машины, ударив судье плечо, другой злоумышленник при этом угрожал. С места происшествия мужчины поехали на своем автомобиле.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 377 ("Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного") Уголовного кодекса Украины. Проводится оперативно-розыскные мероприятия для установления злоумышленников.