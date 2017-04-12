В Киеве двое мужчин сливали топливо с чужих авто

Сегодня, 16:54

Топливо злоумышленники планировали продать

 


Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые сливали топливо с чужих автомобилей.

Около 23 часов в управление полиции Деснянского района от киевлянина поступила информация о том, что сработала сигнализация – и он увидел возле своей машины двух подозрительных мужчин и открытый топливный бак. Полицейские выехали по указанному адресу – и на улице Теодора Драйзера задержали двух парней.

На месте происшествия полицейские обнаружили две пятилитровые емкости, наполненные топливом. Как было установлено, мужчины успели слить с двух машин десять литров бензина, который в дальнейшем собирались реализовать.

Злоумышленниками оказались жители Закарпатской области, 1987 года рождения. Один из них был ранее судим за кражу, совершенную в особо крупных размерах, другой ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Мужчин отпустили под личное обязательство.
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Источник:

"Сегодня"

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