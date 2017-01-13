В Киеве двое пьяных мужчин избили курьера и забрали у него пиццу (фото)

В Дарницком районе Киева двое мужчин, применив физическую силу и угрожая оружием, избили и ограбили курьера. Злоумышленникам грозит до десяти лет заключения.

Около пяти часов утра от работника пиццерии поступило сообщение о том, что двое неизвестных мужчин, угрожая оружием, избили его и отобрали пиццу.

На место срочно прибыла следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, кинологи и врачи.

На месте пострадавший рассказал, что на работе получил заказ на доставку пиццы. Приехав по указанному адресу, его встретили двое неизвестных, которые набросились на него, избили и ограбили.

С места происшествия они скрылись, а 36-летний пострадавший сразу сообщил об инциденте полицейским.

Правоохранители начали поиски злоумышленников – и уже через несколько часов задержали их. Установлено, что это местные жители, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам выбрали меру пресечения – содержание под стражей, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина систематически грабил курьеров пиццерий. Злоумышленник вместе с сообщниками заказывали продукты, а когда представитель доставлял товар – нападали на него и забирали деньги и все ценные вещи. Следствием доказана причастность злоумышленника к шести преступлениям.