Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
В Киеве двое пьяных мужчин избили курьера и забрали у него пиццу (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7878/91_main.1484297926.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/91_tn.1484297926.jpg Происшествия Полиция задержала хулиганов через несколько часов  

В Киеве двое пьяных мужчин избили курьера и забрали у него пиццу (фото)

Сегодня, 10:58

Полиция задержала хулиганов через несколько часов

 

В Дарницком районе Киева двое мужчин, применив физическую силу и угрожая оружием, избили и ограбили курьера. Злоумышленникам грозит до десяти лет заключения.

Около пяти часов утра от работника пиццерии поступило сообщение о том, что двое неизвестных мужчин, угрожая оружием, избили его и отобрали пиццу.

На место срочно прибыла следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, кинологи и врачи.

На месте пострадавший рассказал, что на работе получил заказ на доставку пиццы. Приехав по указанному адресу, его встретили двое неизвестных, которые набросились на него, избили и ограбили.

С места происшествия они скрылись, а 36-летний пострадавший сразу сообщил об инциденте полицейским.

Правоохранители начали поиски злоумышленников – и уже через несколько часов задержали их. Установлено, что это местные жители, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам выбрали меру пресечения – содержание под стражей, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина систематически грабил курьеров пиццерий. Злоумышленник вместе с сообщниками заказывали продукты, а когда представитель доставлял товар – нападали на него и забирали деньги и все ценные вещи. Следствием доказана причастность злоумышленника к шести преступлениям.
полиция, избили, пицца, ограбили, уголовное производство, местные жители, курьер, отобрали
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Мужчину отправили в тюрьму

В Киеве мужчина грабил курьеров пиццерий

22 Декабря 2016, 10:52

Злоумышленника посадили в тюрьму на 7 с половиной лет  

Происшествия

В областной больнице пострадавшему промыли глаза и удалили селезенку

Подробности избиения помощника машиниста в Киеве: мужчине пришлось удалить селезенку

Вчера, 16:39

Двое хулиганов пытались разрисовать электричку граффити  

Происшествия

Разбойников задержали по "горячим следам"

Под Киевом два разбойника с ножом напали на инвалида

Вчера, 15:43

Потерпевшего ударили ножом по горлу

Происшествия

Мужчине стало плохо после избиения. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве избили помощника машиниста пригородной электрички

Вчера, 14:28

Сейчас пострадавший находится в больнице  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.