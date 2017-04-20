В Киеве экс-чиновник МВД в пьяном угаре оскорблял и бил ногами полицейских

Бывший глава разрешительной системы МВД не справился с управлением и попался сотрудникам полиции

На днях правоохранители задержали бывшего главу разрешительной системы МВД Валентина Медведя, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В ответ пьяный экс-чиновник начал оскорблять и нападать на сотрудников полиции. Об этом в Facebook сообщила журналистка Александра Титорова.

"Минута славы для бывшего главы разрешительной системы МВД. Валентин Медведь некрасиво выпал из-за руля своего автомобиля, неприлично и неразборчиво говорил, а еще бил ногами полицейских", – пишет Титорова.

Кроме того журналистка выложила записи инцидента (в видео присутствует ненормативная лексика). В ответ на замечание правоохранителя об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, Медведь заявил, что ему "до сраки, что вы там мне говорите".

Напомним, ранее в Киеве на перекрестке ул. Дегтяревской и Шамрыло пьяный водитель врезался в автомобиль патрульной полиции. Алкотест показал наличие в крови 2,57 промилле алкоголя.