В Киеве экс-священник пытался продать вещи митрополита Владимира

Правоохранители нашли похищенные год назад старинные церковные "сокровища" и задержали бывшего священника, который пытался продать их за полмиллиона долларов.

В ЦЕНТРЕ. Резонансную новость озвучили в Генпрокуратуре: 6 апреля был задержан бывший священнослужитель при попытке продать 21 церковную реликвию, которые лично носил митрополит Киевский и всей Украины Владимир. В основном это панагии — небольшие нагрудные иконы разных форм с изображением Богоматери, Спасителя или святых.

"Установлено, что еще в марте неизвестные выкрали из дома Александра Драбинко, который в свое время был личным секретарем предстоятеля УПЦ Владимира, два сейфа (тогда в дом Драбинко ворвались несколько человек в масках и с оружием. — Авт.). В них хранились церковные реликвии, стоимость которых, по предварительным подсчетам, составляет более 15 млн грн. В четверг в центре Киева сотрудники прокуратуры Киевской области вместе с полицейскими задержали бывшего протоиерея, который на данный момент к церкви отношения не имеет, при попытке продать ценности", — рассказали в ГПУ.

Дома у задержанного правоохранители также провели обыски. Изъяли ножи, охотничье оружие, иконы и другие вещи. "Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 198 УК, — сбыт имущества, полученного преступным путем", — говорят в прокуратуре Киевской области.

Обыски. В доме у задержанного нашли иконы и ножи. Фото: gp.gov.ua

Здесь добавляют, что подозреваемый, скорее всего, в самом ограблении не участвовал. Грабители пока не найдены, а досудебное расследование продолжается. К слову, экс-священнику за содеянное грозит всего от 6 месяцев до 3 лет тюрьмы.

Киевляне тем временем обсуждают, куда же теперь передадут найденные ценности. Некоторые даже предлагают сделать их музейными экспонатами. Однако генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал на своей странице в Facebook, что это собственность УПЦ.

НЕ ЗНАЛИ. Интересно, что сообщение о церковных реликвиях совпало с большим религиозным праздником. "Сердечно благодарен нашим правоохранителям. Действительно добрая и хорошая весть в праздник Благовещения", — прокомментировал ее Александр Драбинко. А вот в УПЦ оказались удивлены. "Для нас стало новостью и то, что ценности пропали, и то, что их нашли. Мы не имеем представления о коллекции этих реликвий. Если генпрокурор действительно говорит о том, что эти вещи — собственность УПЦ, то мы с нетерпением будем ждать, когда они будут возвращены", — сказал нам викарий Киевской митрополии, владыка Климент. Также в УПЦ говорят, что о задержанном мужчине им ничего не известно.

Реликвии. Экс-протоиерея задержали при попытке продать ценности. Фото: gp.gov.ua