ФОТОФАКТ. В Киеве "Фольксваген" вылетел с дороги в отбойник и опрокинулся на крышу

Сегодня, 10:47

Свидетели аварии утверждают, что водитель и пассажиры были очень пьяны

 

На Почтовой площади произошло ДТП
На Почтовой площади произошло ДТП. Автор фото: Влад Антонов, "Сегодня"

В Киеве на Почтовой площади произошло ночное ДТП. Автомобиль "Фольксваген" вылетел с дороги в отбойник и опрокинулся на крышу.

Водитель и пассажиры отделались ссадинами и ушибами, обошлось без тяжелых травм.

Свидетели ЧП утверждают, что водитель и пассажиры были очень пьяны.

Напомним, за последние несколько дней в столице и Киевской области произошло несколько серьезных аварий, в том числе и из-за погодных условий.
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Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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