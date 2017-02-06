ФОТОФАКТ. В Киеве "Фольксваген" вылетел с дороги в отбойник и опрокинулся на крышу
Свидетели аварии утверждают, что водитель и пассажиры были очень пьяны
В Киеве на Почтовой площади произошло ночное ДТП. Автомобиль "Фольксваген" вылетел с дороги в отбойник и опрокинулся на крышу.
Водитель и пассажиры отделались ссадинами и ушибами, обошлось без тяжелых травм.
Свидетели ЧП утверждают, что водитель и пассажиры были очень пьяны.
Напомним, за последние несколько дней в столице и Киевской области произошло несколько серьезных аварий, в том числе и из-за погодных условий.
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