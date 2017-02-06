ФОТОФАКТ. В Киеве "Фольксваген" вылетел с дороги в отбойник и опрокинулся на крышу

Свидетели аварии утверждают, что водитель и пассажиры были очень пьяны

В Киеве на Почтовой площади произошло ночное ДТП. Автомобиль "Фольксваген" вылетел с дороги в отбойник и опрокинулся на крышу.

Водитель и пассажиры отделались ссадинами и ушибами, обошлось без тяжелых травм.

Свидетели ЧП утверждают, что водитель и пассажиры были очень пьяны.

Напомним, за последние несколько дней в столице и Киевской области произошло несколько серьезных аварий, в том числе и из-за погодных условий.