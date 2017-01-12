В Киеве "генерал на Рейндж Ровере" напал на американца возле элитного ресторана (фото)

Американец начал снимать процесс парковки на видео, после чего водитель потребовал прекратить съемку и ударил его в лицо

В Киеве водитель "Рейндж Ровера" напал на гражданина США возле элитного ресторана, когда тот снимал на видео парковку автомобиля. Об этом сообщает информационный ресурс dtp.kiev.ua.

По словам участников, водитель приехал забирать нетрезвого посетителя с девушкой. В это время парковщик потребовал срочно освободить место для "генерала на Рейндж Ровере АА0330НР".

Американец начал снимать процесс парковки на видео, после чего водитель потребовал прекратить съемку и ударил его в лицо, разбив губу. Отмечается, что на место прибыл патруль полиции, пообщался с нападавшим и уехал. Пострадавший американец за помощь не обращался. Мужчина завтра улетает из страны.