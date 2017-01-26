В Киеве годовалая девочка умерла от ожогов после купания

Сегодня, 10:58

На ребенка вылился кипяток из бойлера

 

Женщина купала в ванной дочь, из бойлера вылился кипяток и попал на девочку. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Женщина купала в ванной дочь, из бойлера вылился кипяток и попал на девочку. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве погибла годовалая девочка после того, как на нее вылился кипяток из бойлера.

В дежурную часть поступило сообщение от врача о том, что в ожоговый центр доставили ребенка с ожогами тела.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Мы опросили отца ребенка, который объяснил, что жена купала в ванной дочь, а из бойлера вылился кипяток и попал на девочку. Жена сразу вытащила ребенка из ванны, обработала ожоги медицинскими средствами и положила дочь спать. Через некоторое время она начала плохо себя чувствовать – и женщина вызвала "скорую". Девочка, которую госпитализировали в ожоговое отделение, через несколько дней умерла", – рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и причины смерти устанавливаются.
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Источник:

"Сегодня"

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