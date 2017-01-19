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В Киеве горел офис, пламя повредило архив документов http://www.segodnya.ua/img/article/7898/28_main.1484832244.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/28_tn.1484832244.jpg Происшествия Пожар на втором этаже потушили за час

В Киеве горел офис, пламя повредило архив документов

Сегодня, 15:23

Пожар на втором этаже потушили за час

Здание удалось оперативно потушить
Здание удалось оперативно потушить. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В Киеве вчера утром в 10:05 спасателям сообщили о пожаре в офисе на Воздухофлотском проспекте, рассказали в ГСЧС столицы.

Как оказалось, возгорание возникло на втором этаже двухэтажного здания в помещении архива. В 11:06 спасатели ликвидировали возгорание.

В результате пожара повреждена документация архива, разобраны 20 кв. м деревянных конструкций, закопчены стены и потолок здания.

Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.
пожар, спасатели, офис, ГСЧС, потушили
Источник:

"Сегодня"

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