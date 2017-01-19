В Киеве горел офис, пламя повредило архив документов

Пожар на втором этаже потушили за час

В Киеве вчера утром в 10:05 спасателям сообщили о пожаре в офисе на Воздухофлотском проспекте, рассказали в ГСЧС столицы.

Как оказалось, возгорание возникло на втором этаже двухэтажного здания в помещении архива. В 11:06 спасатели ликвидировали возгорание.

В результате пожара повреждена документация архива, разобраны 20 кв. м деревянных конструкций, закопчены стены и потолок здания.

Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.