В Киеве горела теплотрасса, спасатели нашли труп мужчины

В Киеве вчера днем, в 14:25, спасателей вызвали на тушение пожара в коллекторе теплотрассы по ул. Г. Андрющенко, 4б, сообщает ГСЧС столицы.

О пожаре Службе спасения сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит мусор на площади 10 кв. м.

Во время тушения пожара был обнаружен труп бездомного мужчины. Уже в 14:54 пожар был ликвидирован. Причины возгорания выясняются.