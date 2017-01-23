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В Киеве горела теплотрасса, спасатели нашли труп мужчины http://www.segodnya.ua/img/article/7908/9_main.1485167646.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/9_tn.1485167646.jpg Происшествия В коллекторе горел мусор, причины пожара выясняются

В Киеве горела теплотрасса, спасатели нашли труп мужчины

Сегодня, 12:32

В коллекторе горел мусор, причины пожара выясняются

Пожар в коллекторе унес жизнь человека. Фото: ГСЧС Киева
Пожар в коллекторе унес жизнь человека. Фото: ГСЧС Киева

В Киеве вчера днем, в 14:25, спасателей вызвали на тушение пожара в коллекторе теплотрассы по ул. Г. Андрющенко, 4б, сообщает ГСЧС столицы.

О пожаре Службе спасения сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит мусор на площади 10 кв. м.

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Во время тушения пожара был обнаружен труп бездомного мужчины. Уже в 14:54 пожар был ликвидирован. Причины возгорания выясняются.

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пожар, спасатели, труп, теплотрасса, ГСЧС, причины возгорания
Источник:

"Сегодня"

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