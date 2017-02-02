В Киеве горело заброшенное здание завода

Сегодня, 15:19

Возгорание произошло вчера вечером, пожар тушили 35 спасателей

Большой пожар тушили несколько часов. Фото: ГСЧС Киева
Большой пожар тушили несколько часов. Фото: ГСЧС Киева

В Киеве вчера вечером загорелось здание на территории одного из заводов по ул. Бориспольской. Спасателей на место происшествия вызвали в 21:28, рассказали в ГСЧС столицы.

Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит двухэтажное недействующее здание и сразу же приступили к тушению пожара. В 22:50 спасатели локализовали пламя, а в 00:11 2 февраля – полностью потушили.

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В результате пожара сгорели и разобраны деревянные конструкции, перегородки и перекрытия на площади 200 квадратных метров. Причина возгорания выясняется.
К тушению пожара были привлечены семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также около 35 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.
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Источник:

"Сегодня"

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